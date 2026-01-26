Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:32

«Уйдут с позором»: посол о «грызне» между Каллас и фон дер Ляйен

Посол Долгов: конфликт между Каллас и фон дер Ляйен отражает кризис внутри ЕС

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен представляет собой лишь симптом глубокого внутреннего кризиса ЕС, который в дальнейшем будет только усиливаться, высказал мнение в разговоре с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям России Константин Долгов. По его словам, перепалки между ключевыми руководителями ЕС отражают распад европейской системы.

И та и другая уйдут очень скоро и с позором. Не волнует, кто из них лучше, кто хуже. Обе плохие. То, что между собой они грызутся, это их проблемы. Это нормальный результат распада всей этой системы европейской, — сказал он.

По мнению Долгова, причина конфликтов кроется в «вассальном положении» Европы по отношению к США, из которого блоку крайне сложно выйти. Тем не менее он считает, что разгоревшийся скандал не окажет влияния на поддержку Украины, так как ключевые решения принимают страны-лидеры ЕС — Германия, Франция и Италия.

Долгов подчеркнул, что Россию не волнуют внутренние противоречия в Евросоюзе, поскольку Европа утратила самостоятельность как геополитический игрок. По его словам, крупные державы не намерены вести диалог с такими «евробюрократами».

Там трещины будут нарастать внутренние. Нет сомнений, в этом нет сомнений. Поэтому я думаю, что это еще не последняя перепалка, — заключил он.

Ранее стало известно, что глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в частном порядке называет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором. При этом Каллас признает, что она никак не может повлиять на фон дер Ляйен.

Европа
Евросоюз
Кая Каллас
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
Константин Долгов
