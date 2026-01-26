«Уйдут с позором»: посол о «грызне» между Каллас и фон дер Ляйен Посол Долгов: конфликт между Каллас и фон дер Ляйен отражает кризис внутри ЕС

Конфликт между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен представляет собой лишь симптом глубокого внутреннего кризиса ЕС, который в дальнейшем будет только усиливаться, высказал мнение в разговоре с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям России Константин Долгов. По его словам, перепалки между ключевыми руководителями ЕС отражают распад европейской системы.

И та и другая уйдут очень скоро и с позором. Не волнует, кто из них лучше, кто хуже. Обе плохие. То, что между собой они грызутся, это их проблемы. Это нормальный результат распада всей этой системы европейской, — сказал он.

По мнению Долгова, причина конфликтов кроется в «вассальном положении» Европы по отношению к США, из которого блоку крайне сложно выйти. Тем не менее он считает, что разгоревшийся скандал не окажет влияния на поддержку Украины, так как ключевые решения принимают страны-лидеры ЕС — Германия, Франция и Италия.

Долгов подчеркнул, что Россию не волнуют внутренние противоречия в Евросоюзе, поскольку Европа утратила самостоятельность как геополитический игрок. По его словам, крупные державы не намерены вести диалог с такими «евробюрократами».

Там трещины будут нарастать внутренние. Нет сомнений, в этом нет сомнений. Поэтому я думаю, что это еще не последняя перепалка, — заключил он.

Ранее стало известно, что глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в частном порядке называет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором. При этом Каллас признает, что она никак не может повлиять на фон дер Ляйен.