22 апреля 2026 в 10:46

Не проставлявшему маркировку иноагента Долину запросили срок

Обвинение запросило почти два года кинокритику-иноагенту Антону Долину

Антон Долин Антон Долин Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Государственное обвинение запросило для кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 1 год и 10 месяцев лишения свободы, сообщил РИА Новости участник судебного процесса. Кроме того, прокуратура просит назначить Долину дополнительное наказание — запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

Запросили 1 год и 10 месяцев колонии общего режима, — сказал собеседник агентства.

Кинокритика обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По версии следствия, в период с октября 2022 по март 2025 года Долин публиковал посты в соцсетях без обязательной маркировки, хотя уже неоднократно привлекался за аналогичные нарушения к административной ответственности.

Ранее районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Как следует из решения инстанции, музыканту придется выплатить 7 млн рублей, а его имущество было арестовано.

