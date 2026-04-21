Полное освобождение ЛНР станет стимулом для Вооруженных сил России в контексте продолжения борьбы за ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия успешно продолжает стремительное наступление.

Военно-политическая важность полного освобождения ЛНР состоит в том, что, во-первых, это была исконно российская земля и теперь она вернулась под нашу юрисдикцию. Это поднимает Россию в глазах обычных людей, доказывая, что мы отвечаем за свои слова. Кроме того, это стимул для нашей армии продолжать освобождать территории ДНР. Пока какие-то части еще остаются подконтрольными ВСУ, но нужно отметить, что мы успешно прорываемся вперед, — сказал Матвийчук.

Он предположил, что украинские войска будут продолжать провокации, обстрелы и попытки устроить террористические акты, в том числе в ЛНР. По мнению военного эксперта, ВСУ не успокоятся из-за утраты территорий. Однако, заключил полковник, это прекратится, когда Москва заставит Киев подписать капитуляцию.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что ЛНР полностью освобождена. По его словам, в марте-апреле ВС РФ взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.