21 апреля 2026 в 11:24

Военэксперт рассказал о стратегическом значении полного освобождения ЛНР

Военэксперт Матвийчук: полное освобождение ЛНР мотивирует ВС РФ биться за ДНР

ВС РФ в зоне СВО
Полное освобождение ЛНР станет стимулом для Вооруженных сил России в контексте продолжения борьбы за ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия успешно продолжает стремительное наступление.

Военно-политическая важность полного освобождения ЛНР состоит в том, что, во-первых, это была исконно российская земля и теперь она вернулась под нашу юрисдикцию. Это поднимает Россию в глазах обычных людей, доказывая, что мы отвечаем за свои слова. Кроме того, это стимул для нашей армии продолжать освобождать территории ДНР. Пока какие-то части еще остаются подконтрольными ВСУ, но нужно отметить, что мы успешно прорываемся вперед, — сказал Матвийчук.

Он предположил, что украинские войска будут продолжать провокации, обстрелы и попытки устроить террористические акты, в том числе в ЛНР. По мнению военного эксперта, ВСУ не успокоятся из-за утраты территорий. Однако, заключил полковник, это прекратится, когда Москва заставит Киев подписать капитуляцию.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что ЛНР полностью освобождена. По его словам, в марте-апреле ВС РФ взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
