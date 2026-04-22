В Приамурье подросток получил срок за попытку сбыта 130 кг конопли

Суд в Амурской области осудил 16-летнего подростка за попытку сбыта более 130 килограммов конопли, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ему назначили два года воспитательной колонии с учетом возраста и смягчающих обстоятельств.

По материалам суда, несовершеннолетний не употреблял наркотики, однако принял решение заняться их сбытом с целью получения дохода. В сентябре 2025 года он заготовил в окрестностях села Придорожного значительный объем дикорастущей конопли, после чего в течение нескольких ночей перевозил ее на мотоцикле и складировал в хозяйственной постройке на территории дома. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли весь объем запрещенных веществ.

Шестнадцатилетний житель Ромненского района осужден за попытку продать 130 килограммов конопли и хранение боеприпасов, несмотря на свой юный возраст. Целью, по его собственному признанию, была покупка трактора для отца, — говорится в сообщении.

В ходе обыска также были обнаружены боеприпасы: 29 патронов различных калибров и банка с бездымным порохом массой 31 грамм. Подсудимый пояснил, что нашел их в заброшенном строении и оставил, рассчитывая использовать в будущем после получения разрешения на оружие.

