22 апреля 2026 в 10:45

В Приамурье подросток получил срок за попытку сбыта 130 кг конопли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Амурской области осудил 16-летнего подростка за попытку сбыта более 130 килограммов конопли, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ему назначили два года воспитательной колонии с учетом возраста и смягчающих обстоятельств.

По материалам суда, несовершеннолетний не употреблял наркотики, однако принял решение заняться их сбытом с целью получения дохода. В сентябре 2025 года он заготовил в окрестностях села Придорожного значительный объем дикорастущей конопли, после чего в течение нескольких ночей перевозил ее на мотоцикле и складировал в хозяйственной постройке на территории дома. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли весь объем запрещенных веществ.

Шестнадцатилетний житель Ромненского района осужден за попытку продать 130 килограммов конопли и хранение боеприпасов, несмотря на свой юный возраст. Целью, по его собственному признанию, была покупка трактора для отца, — говорится в сообщении.

В ходе обыска также были обнаружены боеприпасы: 29 патронов различных калибров и банка с бездымным порохом массой 31 грамм. Подсудимый пояснил, что нашел их в заброшенном строении и оставил, рассчитывая использовать в будущем после получения разрешения на оружие.

Ранее сообщалось, что у жителя Саратова в тайной комнате за шкафом нашли плантацию конопли. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили 24 горшка с наркотическими растениями.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Регионы
Амурская область
Благовещенск
наркотики
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

