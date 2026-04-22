Известный продюсер и музыкант ушел из жизни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале. Деятелю культуры было 66 лет.

Ушел из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона, талантливый музыкант, один из основателей Свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург, — написал глава региона.

Паслер подчеркнул, что Горенбург внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральской рок-культуры. Он был вдохновителем фестивалей «Старый Новый Рок» и «Ночь Музыки», а также создателем масштабного книжного фестиваля «Красная строка».

До этого стало известно о смерти экс-посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он скончался на 97-м году жизни. Качин работал руководителем диппредставительства в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой потерей.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Об этом заявила его вдова Мохира Мухамадиева. По ее словам, с 15 ноября он пребывал в реанимации и находился в тяжелом состоянии.