Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 10:35

Известный продюсер и музыкант ушел из жизни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге умер музыкант и продюсер фестиваля Ural Music Night Горенбург

Фото: Владислав Белогруд/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Екатеринбурге скончался музыкант и генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале. Деятелю культуры было 66 лет.

Ушел из жизни человек, чьи проекты и инициативы находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона, талантливый музыкант, один из основателей Свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург, — написал глава региона.

Паслер подчеркнул, что Горенбург внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральской рок-культуры. Он был вдохновителем фестивалей «Старый Новый Рок» и «Ночь Музыки», а также создателем масштабного книжного фестиваля «Красная строка».

До этого стало известно о смерти экс-посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он скончался на 97-м году жизни. Качин работал руководителем диппредставительства в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой потерей.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Об этом заявила его вдова Мохира Мухамадиева. По ее словам, с 15 ноября он пребывал в реанимации и находился в тяжелом состоянии.

Регионы
Свердловская область
Екатеринбург
музыканты
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.