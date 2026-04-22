В Москве началось празднование 156-летия со дня рождения Ленина

В Москве началось празднование 156-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, передает корреспондент NEWS.ru. Памятные мероприятия проходят на Красной площади.

Судя по кадрам, памятное мероприятие посетило большое количество молодежи. На записи видно, что возле Мавзолея Ленина собрались сотни человек.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве временно закроют для посетителей. Как сообщили NEWS.ru в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, объект не будет работать с 23 апреля по 17 мая включительно.

До этого Тверской районный суд Москвы приговорил студента Константина Бодунова к административному аресту на 10 суток за дебош в Мавзолее Ленина. Молодой человек бросил в саркофаг вождя мокасин. Кроме того, юноша громко матерился, размахивал руками и мешал другим посетителям.

Также руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил наказывать за призывы перезахоронить тело Ленина. Он отметил, что мавзолей является одним из символов государства и его сохранение в неизменном виде важно для многих россиян.