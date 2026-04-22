В Москве началось празднование 156-летия со дня рождения Ленина

В Москве началось празднование 156-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, передает корреспондент NEWS.ru. Памятные мероприятия проходят на Красной площади.

Судя по кадрам, памятное мероприятие посетило большое количество молодежи. На записи видно, что возле Мавзолея Ленина собрались сотни человек.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве временно закроют для посетителей. Как сообщили NEWS.ru в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, объект не будет работать с 23 апреля по 17 мая включительно.

До этого Тверской районный суд Москвы приговорил студента Константина Бодунова к административному аресту на 10 суток за дебош в Мавзолее Ленина. Молодой человек бросил в саркофаг вождя мокасин. Кроме того, юноша громко матерился, размахивал руками и мешал другим посетителям.

Также руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил наказывать за призывы перезахоронить тело Ленина. Он отметил, что мавзолей является одним из символов государства и его сохранение в неизменном виде важно для многих россиян.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

