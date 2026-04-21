В Москве приняли внезапное решение по Мавзолею Ленина Мавзолей Ленина в Москве будет закрыт для посетителей с 23 апреля по 17 мая

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве временно закроют для посетителей, заявили NEWS.ru в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны. По его словам, объект не будет работать с 23 апреля по 17 мая включительно.

С 23 апреля по 17 мая 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — рассказали в пресс-службе.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил студента Константина Бодунова к административному аресту на 10 суток за дебош в Мавзолее Ленина. Молодой человек бросил в саркофаг вождя мокасин. Кроме того, юноша громко матерился, размахивал руками и мешал другим посетителям.

До этого руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил наказывать за призывы перезахоронить тело Ленина. Он отметил, что мавзолей является одним из символов государства и его сохранение в неизменном виде важно для многих россиян.