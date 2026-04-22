22 апреля 2026 в 11:20

Юрий Кот объяснил, почему талант покинул украинский дуэт «Потап и Настя»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинские артисты Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских перестали писать и выпускать яркие запоминающиеся песни потому, что предали Россию, выразил мнение в интервью NEWS.ru знакомый с парой режиссер-документалист Юрий Кот. Он добавил, что такое ощущение, будто высшие силы забрали у «артистов-предателей» их творческие таланты.

Плеяда украинского шоу-бизнеса была ведь талантливыми ребятами, до той поры, пока не перешла в состояние русофобии. Настя Каменских и Потап — интересные попсовые молодежные песни писали. Назовите свежую у них хоть одну. Нет, — отметил собеседник.

Со многими другими украинскими исполнителями случилась та же метаморфоза, убежден собеседник. Пока они сотрудничали с Россией — творили и создавали интересные произведения, а стоило им отказаться от РФ, то и «талант иссяк», считает Кот.

Назовите хотя бы одну украинскую песню, которая появилась за последние 5–10 лет и стала хитом международного уровня. Хотя они же (украинские исполнители. — NEWS.ru) сейчас получили идеальную возможность для своей реализации, в том числе в Европе. Но пока они оставались частью русского мира, то создавали замечательные произведения. Теперь — не создают, — заключил документалист.

Ранее Юрий Кот сказал, что София Ротару «отреклась» от России из-за сына. По его словам, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он подпал под влияние так называемых друзей и потянул за собой мать-певицу, подчеркнул собеседник.

Также собеседник выразил мнение, что певец Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам. СВО в 2022 году разрушила привычный образ жизни Меладзе, он считает, что в этом «виновата Россия», полагает Юрий Владимирович.

Виктория Катаева
