ВСУ обстреляли жилой дом и больницу в российском регионе

Украинские войска нанесли удары по многоквартирному жилому дому в городе Новая Каховка и по больнице в селе Бехтеры Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки в доме возник пожар, который к настоящему моменту потушен.

В Новой Каховке в результате обстрелов поврежден многоквартирный жилой дом, а также загорелся балкон в нежилой квартире. Пожар ликвидирован, — написал Сальдо.

Губернатор также сообщил, что в селе Бехтеры из-за атак ВСУ пострадало остекление окон и фасад здания районной больницы. Кроме того, по его словам, в Таврийске повреждения получили частный дом и легковой автомобиль.

Помимо перечисленных населенных пунктов, атакам беспилотных летательных аппаратов подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Подлесное, Раденск, Солонцы и Старая Збурьевка.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками машину скорой помощи и здание кафе в Новой Каховке Херсонской области. По его словам, также повреждены легковой автомобиль, неэксплуатируемое здание школы, жилой дом и склады. Помимо всего прочего, под удары противника попали нефункционирующая насосная станция в Тополевке, административное здание в Виноградове и продовольственный магазин в Обрывке.