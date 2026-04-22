IT-эксперт ответил, как защитить аккаунт покойника от хакеров

Аккаунт умершего пользователя можно защитить от взлома благодаря памятному статусу, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, для этого необходимо предоставить службе поддержки платформы документ, подтверждающий кончину владельца профиля.

Если человек умер, необязательно удалять его аккаунты в соцсетях, но их необходимо обезопасить. Проверенное решение — это обращение к администраторам платформы со стороны родственников. Сейчас можно перевести профиль покойного в режим «страницы памяти», тогда его взломать никто не сможет. Но надо быть готовым к тому, что служба поддержки попросит подтверждающий документ, — пояснил Зыков.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская сообщила о новой волне мошенничества в России, при которой злоумышленники используют схему «Поисковые отряды-фантомы», чтобы получить доступ к личным данным граждан. Аферисты отправляют сообщения от имени волонтерских организаций, где утверждают, что нашли информацию о погибших в годы Великой Отечественной войны родственниках.