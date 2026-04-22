Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 13:40

В Москве перекроют несколько улиц из-за полумарафона

В Москве с 24 по 26 апреля ограничат движение из-за полумарафона

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на нескольких улицах с 24 по 26 апреля ограничат движение в связи с проведением полумарафона, сообщает «Москва 24». В выходные запланирован забег на дистанцию пять километров.

Сообщается, что движение будет перекрыто на Университетской площади, начиная с Университетского проспекта и до улицы Косыгина, в обоих направлениях. Ограничение вступит в силу в 08:00 в пятницу, 24 апреля, и продлится до 23:00 в воскресенье, 26 апреля.

В субботу, 25 апреля, проехать будет нельзя по участку улицы Косыгина, который проходит от Мичуринского до Ленинского проспекта. Движение будет перекрыто с 09:00 до 15:00 и в обратном направлении.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что лучше всего начинать готовиться к веломарафону и забегу за два или три месяца — важно постепенно увеличивать нагрузку и следить за режимом. По словам врача, такой подход позволит уберечь организм от стресса.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.