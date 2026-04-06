Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 10:56

Невролог Демьяновская призвала подготавливаться к веломарафону за два месяца

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лучше всего начинать готовиться к веломарафону и забегу за два или три месяца — важно постепенно увеличивать нагрузку и следить за режимом, посоветовала в беседе с РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. По словам врача, такой подход позволит уберечь организм от стресса.

Марафон или длинная велогонка требуют времени на адаптацию. Начинать готовиться лучше за два или три месяца, наращивая нагрузку постепенно — не более чем на 10% в неделю. Стоит распланировать тренировки поэтапно. Сначала заняться укреплением мышечного корсета, связочного аппарата, развитием выносливости. Это могут быть силовые тренировки, аэробные занятия, прыжковые упражнения. Затем можно приступать к бегу или велотрекам на длинные дистанции, — порекомендовала Демьяновская.

Она напомнила, что экипировку тоже нужно подготовить заранее. Нельзя выходить на дистанцию в новом — вещи, купленные накануне, должны быть проверены в деле. Для марафонов следует выбирать одежду из влагоотводящей ткани. Важно также удостовериться в том, что форма, обувь и аксессуары не натирают тело. Врач добавила, что за неделю до старта не нужно менять привычный режим тренировок и распорядок дня. Недосып ухудшает концентрацию, реакцию и увеличивает травматизм.

Ранее экс-участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев заявил, что первая за сезон поездка на велосипеде должна быть на небольшое расстояние. Он предупредил, что попытка сразу проехать 100 километров может навредить мышцам и связкам.

Здоровье
марафоны
врачи
неврологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА сбито за сутки в зоне СВО
Врач ответил, можно ли уничтожить ботулизм при домашней консервации
Назван неочевидный нюанс возможного запрета вейпов в России
Юрист оценил последствия возможного запрета вейпов
Российские военные отразили атаку морских дронов в Черном море
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.