Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону

Лучше всего начинать готовиться к веломарафону и забегу за два или три месяца — важно постепенно увеличивать нагрузку и следить за режимом, посоветовала в беседе с РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. По словам врача, такой подход позволит уберечь организм от стресса.

Марафон или длинная велогонка требуют времени на адаптацию. Начинать готовиться лучше за два или три месяца, наращивая нагрузку постепенно — не более чем на 10% в неделю. Стоит распланировать тренировки поэтапно. Сначала заняться укреплением мышечного корсета, связочного аппарата, развитием выносливости. Это могут быть силовые тренировки, аэробные занятия, прыжковые упражнения. Затем можно приступать к бегу или велотрекам на длинные дистанции, — порекомендовала Демьяновская.

Она напомнила, что экипировку тоже нужно подготовить заранее. Нельзя выходить на дистанцию в новом — вещи, купленные накануне, должны быть проверены в деле. Для марафонов следует выбирать одежду из влагоотводящей ткани. Важно также удостовериться в том, что форма, обувь и аксессуары не натирают тело. Врач добавила, что за неделю до старта не нужно менять привычный режим тренировок и распорядок дня. Недосып ухудшает концентрацию, реакцию и увеличивает травматизм.

Ранее экс-участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев заявил, что первая за сезон поездка на велосипеде должна быть на небольшое расстояние. Он предупредил, что попытка сразу проехать 100 километров может навредить мышцам и связкам.