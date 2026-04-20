20 апреля 2026 в 14:46

Замглавы округа российского региона получил тяжелое ранение из-за ВСУ

Сальдо: при атаке БПЛА на Великую Лепетиху ранен заместитель главы округа

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали поселок Великая Лепетиха в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, удар беспилотников пришелся по жилому сектору, в результате заместитель главы округа Дмитрий Толчеев получил тяжелое ранение.

Сегодня утром киевские нелюди атаковали Великую Лепетиху — ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. Удар беспилотников пришелся по жилому сектору, — написал Сальдо.

В атаке, по предварительным данным, было задействовано не менее трех дронов. Толчеева экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

Губернатор добавил, что пострадавший — это человек, который помогает жителям в непростых условиях, занимается улучшением округа и работает на благо своей земли. Сальдо подчеркнул, что именно по таким людям целенаправленно бьют ВСУ.

До этого глава Херсонской области заявил, что украинские военные нанесли удары дронами по карете скорой помощи и помещению кафе в Новой Каховке. По словам чиновника, под удар также попали легковушка, пустующее школьное здание, жилой дом и складские помещения.

