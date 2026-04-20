«Самый искренний человек»: знакомая о погибшей супруге актера Бенграфа

Убитая в ходе семейной ссоры супруга актера Владислава Бенграфа, 23-летняя Евгения, была искренней и миролюбивой девушкой, рассказала в беседе с NEWS.ru ее знакомая Марина. Она отметила, что познакомилась с Евгенией, когда им обеим было по 11–12 лет, с тех пор они поддерживали хорошие отношения.

Это миролюбивый, радостный, душевный, самый искренний и энергичный человек. Я бы никогда не подумала, что с ней может такое произойти. Мы с ней не общались прямо близко, но иногда могли списаться или пересечься. На мужа она не жаловались, да и по фотографиям у них было все хорошо, — призналась Марина.

Ранее в квартире в подмосковных Мытищах нашли тела актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его жены Евгении. Предварительно, супруги смертельно ранили друг друга после ссоры. По данным управления Следственного комитета по Московской области, конфликт произошел ночью. Спасателям пришлось вскрывать дверь, после чего они увидели два тела с колото-резаными ранами шеи и груди. По факту гибели молодых людей возбуждено два уголовных дела об убийстве.