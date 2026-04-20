20 апреля 2026 в 16:18

«Все под контролем»: Трамп о ситуации в Ормузском проливе

Трамп заявил, что держит под контролем ситуацию в Ормузском проливе

Дональд Трамп
Ситуация в Ормузском проливе находится под контролем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам телеканала TF1. При этом отметил, что разочарован союзниками Вашингтона.

Конечно, я разочарован [союзниками США]. Конечно. Это очень плохо. <…> Но все в порядке, у меня все под контролем, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе. Для разминирования пролива применяются как надводные, так и подводные дроны с гидролокатором.

Кроме того, аналитики сообщили, что в субботу 18 апреля через Ормузский пролив проследовало более 20 судов, что стало самым высоким показателем с 1 марта. Пять из прошедших кораблей ранее загружались в Иране — от нефтепродуктов до металлов. Три из них являются газовозами для перевозки сжиженного нефтяного газа, а еще два направлялись в Китай и Индию.

Также европейские журналисты сообщили, что последствия блокировки Ормузского пролива уже ощущаются по всей Европе. Данная водная магистраль имеет критическое значение далеко за пределами Ближнего Востока, поскольку через нее транспортируется примерно пятая часть глобального объема нефтяных поставок.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
