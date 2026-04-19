В Европе забили тревогу из-за новой блокады Ормузского пролива

Последствия блокады Ормузского пролива ощущаются по всей Европе, сообщило издание The European Conservative. Эта транспортная артерия имеет важное значение за пределами Ближнего Востока, поскольку через нее проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Как отметили журналисты, после открытия пролива в разных странах ощущалось облегчение. При этом они убеждены, что большую роль в возобновлении перекрытия Ормуза сыграли именно США, которые отказались снять морскую блокаду иранских портов.

Ранее иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. В Корпусе стражей Исламской революции предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.

До этого депутат парламента Ирана Махмуд Набавиан предупредил, что торговые суда будут обязаны платить пошлину за проход через Ормузский пролив. Он отметил, что после отступления США и достижения соглашения о прекращении огня в Ливане некоторым коммерческим судам могут разрешить проходить через пролив за определенную плату.