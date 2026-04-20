20 апреля 2026 в 16:11

Экс-депутат Рады раскрыл цену европейской помощи Украине

Экс-депутат Рады Килинкаров: Европа требует от Украины усилить мобилизацию

Мобилизация на Украине будет только усиливаться, поскольку Европа требует от Киева живую силу в обмен на финансовую помощь, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ИС «Вести». По его словам, европейцы, выделяя Украине деньги, требуют одного — усилить мобилизацию.

Европейцы, выделяя каждый цент Украине, сопровождают его политическими и экономическими требованиями. <...> Европейская комиссия решила выделить Украине €2,7 млрд под условия проведения 173 реформ. Я даже боюсь представить, что они потребовали от Украины за те самые €90 млрд. <...> А я думаю, потребовали одно — усиление мобилизации, — сказал Килинкаров.

По словам эксперта, европейские страны теперь открыто говорят, что украинцы должны воевать два-три года, чтобы Европа успела перевооружиться и подготовиться к конфликту с Россией. Килинкаров также добавил, что формы и методы мобилизации на Украине будут только усиливаться.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов говорит о трудностях в мобилизации, чтобы вернуть украинских беженцев из стран Евросоюза. По его мнению, Киев также может снизить призывной возраст и обязать женщин участвовать в боевых действиях.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

