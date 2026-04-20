Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 10:19

«Верить нельзя»: военэксперт о словах Буданова про проблемы с мобилизацией

Дандыкин: словами о мобилизации Буданов хочет вернуть украинских беженцев из ЕС

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов говорит о трудностях в мобилизации, чтобы вернуть украинских беженцев из стран Евросоюза, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Киев также может снизить призывной возраст и обязать женщин участвовать в боевых действиях.

Верить [Буданову] нельзя, на мой взгляд. Да, у ВСУ есть проблемы, но и ресурсы еще остались. Недавно [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) встречался с канцлером Германии [Фридрихом Мерцем]. Они пришли к пониманию, что часть беженцев вполне могут направить обратно на Украину воевать. Еще могут снизить возраст мобилизации. Остается третий вариант — это женщины. Их пока призывают добровольно служить. Их порядка 10% в армии, и не все они телеграфистки, связистки или медсестры. Многие — операторы беспилотников, и даже есть штурмовики. Я думаю, что все заявления, в том числе и Буданова, согласовываются с Зеленским, чтобы получить как можно больше вооружения и БПЛА, поспособствовать возвращению беженцев на Украину, — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что многие подразделения ВСУ укомплектованы лишь наполовину, а некоторые из них выводятся на переформирование. Таким образом, по словам военэксперта, на Украине существуют определенные сложности с мобилизацией, однако заявления об этих трудностях сопряжены с желанием расслабить Россию.

Ранее Буданов признал трудности с мобилизацией на Украине. По его словам, ресурсы страны на исходе. Бывший глава ГУР также отметил, что сложно выполнить даже минимальный мобилизационный план.

Европа
Украина
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
ВСУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.