«Верить нельзя»: военэксперт о словах Буданова про проблемы с мобилизацией

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов говорит о трудностях в мобилизации, чтобы вернуть украинских беженцев из стран Евросоюза, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Киев также может снизить призывной возраст и обязать женщин участвовать в боевых действиях.

Верить [Буданову] нельзя, на мой взгляд. Да, у ВСУ есть проблемы, но и ресурсы еще остались. Недавно [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) встречался с канцлером Германии [Фридрихом Мерцем]. Они пришли к пониманию, что часть беженцев вполне могут направить обратно на Украину воевать. Еще могут снизить возраст мобилизации. Остается третий вариант — это женщины. Их пока призывают добровольно служить. Их порядка 10% в армии, и не все они телеграфистки, связистки или медсестры. Многие — операторы беспилотников, и даже есть штурмовики. Я думаю, что все заявления, в том числе и Буданова, согласовываются с Зеленским, чтобы получить как можно больше вооружения и БПЛА, поспособствовать возвращению беженцев на Украину, — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что многие подразделения ВСУ укомплектованы лишь наполовину, а некоторые из них выводятся на переформирование. Таким образом, по словам военэксперта, на Украине существуют определенные сложности с мобилизацией, однако заявления об этих трудностях сопряжены с желанием расслабить Россию.

Ранее Буданов признал трудности с мобилизацией на Украине. По его словам, ресурсы страны на исходе. Бывший глава ГУР также отметил, что сложно выполнить даже минимальный мобилизационный план.