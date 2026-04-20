20 апреля 2026 в 15:48

Дачникам раскрыли, что делать после нападения соседской собаки на питомца

Эксперт по ЖКХ Бондарь: после нападения собаки на питомца нужно вызвать полицию

В случае нападения соседской собаки на питомца на даче нужно вызвать участкового, а также сфотографировать и заснять на видео место происшествия, посоветовал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В беседе с «Газетой.Ru» он призвал незамедлительно отнести пострадавшее животное к ветеринару.

Если случилась беда, пострадавшей стороне стоит позвать участкового. Он зафиксирует факт происшествия и опросит свидетелей. Протокол из полиции станет аргументом при дальнейших разбирательствах. Также пригодятся фото и видео с места событий, особенно те, что показывают границы участков и состояние забора. Еще стоит сразу отправиться к ветеринару, сохранив все чеки за прием, — порекомендовал Бондарь.

Он уточнил, что с хозяев агрессивного животного можно взыскать расходы на лечение или стоимость питомца, если он впоследствии скончался. Кроме того, пострадавшая сторона вправе потребовать компенсацию за моральный ущерб. Для последнего необходимо вручить соседу письменную претензию с указанием суммы. Если реакции не последует, можно обратиться в суд.

Ранее в Санкт-Петербурге местному жителю пришлось выплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки на прохожую. Инцидент случился около подъезда жилого дома.

Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Плата за регистрацию смартфонов в базе IMEI: зачем это нужно, сколько стоит
Яркие гребни от кремового до пурпурного: многолетник-трудяга цветет до заморозков и не боится засухи
Три цветка с колокольчиками для ленивых дачников: цветут все лето и не боятся морозов
В Палестине указали Израилю, что ему нужно сделать для процветания
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

