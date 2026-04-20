Дачникам раскрыли, что делать после нападения соседской собаки на питомца Эксперт по ЖКХ Бондарь: после нападения собаки на питомца нужно вызвать полицию

В случае нападения соседской собаки на питомца на даче нужно вызвать участкового, а также сфотографировать и заснять на видео место происшествия, посоветовал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В беседе с «Газетой.Ru» он призвал незамедлительно отнести пострадавшее животное к ветеринару.

Если случилась беда, пострадавшей стороне стоит позвать участкового. Он зафиксирует факт происшествия и опросит свидетелей. Протокол из полиции станет аргументом при дальнейших разбирательствах. Также пригодятся фото и видео с места событий, особенно те, что показывают границы участков и состояние забора. Еще стоит сразу отправиться к ветеринару, сохранив все чеки за прием, — порекомендовал Бондарь.

Он уточнил, что с хозяев агрессивного животного можно взыскать расходы на лечение или стоимость питомца, если он впоследствии скончался. Кроме того, пострадавшая сторона вправе потребовать компенсацию за моральный ущерб. Для последнего необходимо вручить соседу письменную претензию с указанием суммы. Если реакции не последует, можно обратиться в суд.

Ранее в Санкт-Петербурге местному жителю пришлось выплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки на прохожую. Инцидент случился около подъезда жилого дома.