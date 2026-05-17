Посадите в мае — в июне сад в фарфоровых мини-розочках с изумрудным центром. Японская красавица для ленивых садоводов

Роза «микото» (Mikoto) — это японская аристократка, которая превращает сад или балкон в филиал райского сада. Идеально подходит для горшков, террас и открытого грунта (до 100 см).

Главное чудо сорта — густомахровые чашевидные бутоны диаметром 8–10 см, которые переливаются розово-абрикосовыми оттенками с изумрудным центром. По мере распускания серединка зеленеет, создавая эффект драгоценного камня. Цветёт непрерывно волнами с июня до октября, не боясь дождей и жары (испытана при +40 °C).

Сорт обладает средней зимостойкостью (до -23 °C), в средней полосе требует легкого укрытия. Отлично смотрится в одиночных посадках, контейнерах, на переднем плане миксбордеров и в срезке. Это растение для тех, кто хочет видеть настоящее чудо японской селекции.

