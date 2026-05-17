Посадите клубни в мае — с июля сад в пурпурных, бордовых и оранжевых королевских шапках до 25 см

Георгины — это многолетники, которые превращают любой сад в пышную цветочную феерию с середины лета до самых заморозков. Их крупные махровые соцветия диаметром до 20–25 см поражают разнообразием форм и оттенков — от нежно-кремовых и розовых до насыщенно-бордовых, оранжевых и даже почти черных.

Высота куста варьируется от 30 см (бордюрные сорта) до 1,5 м и более (высокорослые гиганты), что позволяет использовать их и для обрамления дорожек, и для создания акцентных групп на заднем плане. Георгины предпочитают солнечные, защищенные от ветра места и плодородную, хорошо дренированную почву.

Они засухоустойчивы, но требуют регулярного полива в период цветения. Клубни выкапывают после первых заморозков и хранят в прохладном помещении до весны. Великолепны в срезке — в вазе стоят до 10 дней. Идеальны для парадных клумб, миксбордеров и солитерных посадок.

