Не лезут на грядки, не губят урожай и цветут все лето: 3 многолетника как с картинки

Мечтаете о красивых многолетниках как с картинки, которые не расползаются по всему участку и не вытесняют соседей? Выбирайте растения с компактной корневой системой и предсказуемым ростом.

Лидер среди таких цветов — астильба, образующая рыхлый, но аккуратный дерн, который не угрожает соседним культурам. Ее пушистые метелки белых, розовых или бордовых оттенков распускаются в июне-июле, а резные листья сохраняют декоративность до самой осени.

Второй вариант — лилейник, который мощная корневая система надежно удерживает на одном месте. На одном взрослом кусте распускается до 350 цветков за сезон, а цветение продолжается до двух с половиной месяцев непрерывно. Лилейник абсолютно неприхотлив.

Третья в списке — лиатрис колосистая с прямостоячими цветоносами-свечами белого или сиреневого оттенка, которая цветет более месяца в первой половине лета и обладает приятным ароматом. Ее клубнелуковичная корневая система не дает агрессивной поросли, а уникальность цветения в том, что бутоны распускаются сверху вниз.

Ранее был назван кустарник для тени: цветет множеством колокольчиков, напоминающих ландыши.

Дарья Иванова
