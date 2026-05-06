Кустарник для тени: цветет множеством колокольчиков, напоминающих ландыши

Пиерис японский — это вечнозеленый кустарник, который станет настоящей жемчужиной вашего сада, особенно если на участке много тенистых уголков.

В отличие от многих растений, пиерис предпочитает тень и рассеянный свет, а под прямыми солнечными лучами его нежная листва может получить ожоги.

Эффектнее всего пиерис выглядит во время цветения: в мае куст покрывается длинными (до 10–12 см) свисающими кистями из множества мелких цветков-колокольчиков, которые очень напоминают цветы ландыша. В зависимости от сорта бутоны могут быть белоснежными, розовыми или даже темно-розовыми. Но декоративность пиериса не ограничивается цветением.

Весной, до того как распустятся цветы, на кусте появляются молодые листочки, окрашенные в яркие медно-красные, розовые или даже белые оттенки. Со временем они меняют цвет на темно-зеленый, и эта постоянная смена окрасок поддерживает живописный вид на протяжении всего сезона.

Пиерис засухоустойчив и нетребователен к плодородию почвы. Единственное, что ему нужно, — это кислый грунт, как для рододендронов.

