День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 05:01

Кустарник для тени: цветет множеством колокольчиков, напоминающих ландыши

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пиерис японский — это вечнозеленый кустарник, который станет настоящей жемчужиной вашего сада, особенно если на участке много тенистых уголков.

В отличие от многих растений, пиерис предпочитает тень и рассеянный свет, а под прямыми солнечными лучами его нежная листва может получить ожоги.

Эффектнее всего пиерис выглядит во время цветения: в мае куст покрывается длинными (до 10–12 см) свисающими кистями из множества мелких цветков-колокольчиков, которые очень напоминают цветы ландыша. В зависимости от сорта бутоны могут быть белоснежными, розовыми или даже темно-розовыми. Но декоративность пиериса не ограничивается цветением.

Весной, до того как распустятся цветы, на кусте появляются молодые листочки, окрашенные в яркие медно-красные, розовые или даже белые оттенки. Со временем они меняют цвет на темно-зеленый, и эта постоянная смена окрасок поддерживает живописный вид на протяжении всего сезона.

Пиерис засухоустойчив и нетребователен к плодородию почвы. Единственное, что ему нужно, — это кислый грунт, как для рододендронов.

Ранее были названы цветы для влажных и сырых участков.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам рассказали, как сделать веру частью повседневной жизни
Общество
Россиянам рассказали, как сделать веру частью повседневной жизни
Роспотребнадзор назвал эффективный способ защиты от бешенства
Общество
Роспотребнадзор назвал эффективный способ защиты от бешенства
Сажаю эти «живые духи» — и аромат из сада идет в дом: самые вкусно пахнущие растения без хлопот
Общество
Сажаю эти «живые духи» — и аромат из сада идет в дом: самые вкусно пахнущие растения без хлопот
На одном кусте — и розовые, и пурпурные, и лиловые огоньки. Многолетник с цветами-колокольчиками до 5 см
Общество
На одном кусте — и розовые, и пурпурные, и лиловые огоньки. Многолетник с цветами-колокольчиками до 5 см
Посадила для красоты — а земля устала: три растения, которые тихо гробят почву
Общество
Посадила для красоты — а земля устала: три растения, которые тихо гробят почву
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.