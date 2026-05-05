На одном кусте — и розовые, и пурпурные, и лиловые огоньки. Многолетник с цветами-колокольчиками до 5 см

На одном кусте — и розовые, и пурпурные, и лиловые огоньки. Многолетник с цветами-колокольчиками до 5 см

Представьте, что в вашем саду зазвучала разноцветная симфония — это пенстемон «Энтони» превращает обычную клумбу в яркий летний оркестр. Этот гибридный многолетник (в средней полосе часто выращиваемый как однолетник) образует эффектные кустистые заросли с прочными стеблями до 80 см в высоту.

Его ярко-зеленые блестящие ланцетные листья создают пышный фон, а главное украшение — изящные узкоколокольчатые цветки длиной до 5 см, собранные в удлиненные кистевидные соцветия. Цветовая гамма «Энтони» поражает воображение: на одном растении могут соседствовать карминно-красные, пурпурные, розовые и нежно-лиловые оттенки, создавая живой калейдоскоп.

Цветение продолжается с июля по октябрь, а в прохладную влажную погоду длится даже дольше. Этот сорт неприхотлив: предпочитает солнечные, защищенные от ветра места с легкой, богатой гумусом, нейтральной почвой, не выносит застоя воды, но легко переносит непродолжительную засуху. Пенстемон великолепен в срезке (стоит в вазе до двух недель) и идеален для групповых посадок, миксбордеров и контейнеров. Чтобы продлить цветение, регулярно удаляйте увядшие цветоносы — и «Энтони» отблагодарит вас новой волной ярких красок.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.