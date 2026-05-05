05 мая 2026 в 16:35

Атака на Сочи привела к задержкам около 40 рейсов

SHOT: около 40 рейсов задержано в аэропорту Сочи из-за атаки БПЛА

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Сочи из-за атаки украинских БПЛА на город, сообщает Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что пассажиры находятся на первом этаже терминала и ждут отмены ограничений. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

Всего задержано 16 рейсов на прилет и 23 на вылет, среди них самолеты в Оренбург, Самару, Москву, Хургаду и другие города. Некоторые пассажиры вынуждены сидеть на полу и лестницах, ожидая своих рейсов. Кто-то воспользовался специальными ковриками. По данным канала, в самом Сочи сейчас силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, в частности, в городе до сих не утихают сирены.

Ранее сообщалось, что три пассажирских самолета не смогли приземлиться в подмосковном аэропорту Домодедово, еще шесть — в столичном Внуково. Причиной стали ограничения, связанные с обеспечением безопасности. В справочной службе Домодедово уточнили, что три борта были перенаправлены на посадку в аэропорт Шереметьево.

