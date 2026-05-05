Названы даты празднования Троицы и Родительской субботы в 2026 году

Троицкая родительская суббота в 2026 году выпадает на 30 мая

Женщина убирается на могиле в Троицкую родительскую субботу
День традиционного поминовения усопших родственников — Троицкая родительская суббота — в 2026 году будет отмечаться 30 мая, следует из церковного календаря. Она наступает на 49-й день после Пасхи. На следующий день, 31 мая, отмечается День святой Троицы.

Согласно церковным текстам, суббота выбрана для поминовения усопших, поскольку в этот день завершилось сотворение мира. Родительскими субботами называют дни, когда принято молиться за родителей. В году, как правило, есть две такие даты: Мясопустная и Троицкая субботы.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) сообщил, что лучше всего посещать могилы близких на Радоницу, а также в понедельник, воскресенье и среду — до или после этой даты. В этом году Радоница отмечалась 21 апреля.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил сделать Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем на федеральном уровне. Он отметил, что эта инициатива уже нашла поддержку в ряде регионов.

