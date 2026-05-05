«Чижик» запустил собственный сериал

Фото: Пресс-служба Торговой сети «Чижик»
Популярный ретейлер «Чижик» решил переосмыслить привычную рекламу и вместо традиционных роликов запустить собственный ситком. По задумке в рамках ситкома торговая сеть вместе с главными персонажами рассказывает зрителям, как «покупать по-умному», то есть крайне выгодно и не отказывая себе в высоком качестве приобретаемых товаров. Главными героями серий стали знакомые телезрителям Саша и Таня — это известные персонажи ситкома ТНТ, но на этот раз отправившиеся за покупками в «Чижик».

При этом торговая сеть адаптировала формат роликов под оригинальный стиль «СашаТаня»: короткие сценки, бытовые диалоги и ситуации, в которых легко увидеть себя. Но теперь к уже знакомым семейным сюжетам добавляется элемент покупок в торговой сети «Чижик».

Ожидаемо герои оказываются в типичных комичных ситуациях. В одной из серий они выбирают мясо для посиделок с шашлыками, в другой Саша по ошибке наполняет свою продуктовую корзину пятью килограммами мороженого, а в третьей Таня собирает ужин на двоих со стейком, укладываясь в определенный бюджет. Таким образом, повседневные ситуации наглядно демонстрируют зрителям, как работает принцип «покупок по-умному».

Мы хотели рассказать о качестве и выгоде через формат, который уже близок и понятен аудитории. Ситком — это привычные жизненные ситуации, в которых легко узнать себя. И именно в таком формате проще всего показать, что покупки по-умному — это не про ограничения, а про разумный выбор, где цена и качество идут вместе, — прокомментировала новый проект бренда директор по маркетингу «Чижика» Александра Калюкина.

В отличие от предыдущих кампаний, которые также включали интеграцию блогеров и других инфлюенсеров, здесь «Чижик» решил сделать ставку на узнаваемую телевизионную вселенную и привычный зрителю формат ситкома, органично вписывая продукт в знакомый нарратив.

