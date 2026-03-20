20 марта 2026 в 10:09

Пациентка стала мертвой почти на полчаса и перестала бояться смерти

В США женщина пережила остановку сердца на 24 минуты

Американка по имени Лорен Канадей пережила остановку сердца продолжительностью в 24 минуты, сообщает британская газета The Daily Mirror. Как призналась 47-летняя женщина, теперь она не боится смерти. После того, как пациентку вернули к жизни, Канадей еще девять дней находилась в реанимации, два из которых она провела в коме.

Лорен Канадей перенесла обширный сердечный приступ, и в течение 24 минут у нее не было пульса, но когда она очнулась от своего предсмертного состояния, она сказала, что больше не боится смерти, — говорится в публикации.

Женщина вспоминает период своей клинической смерти как чрезвычайно спокойный опыт. Проснувшись, она осознала, что больше не испытывает страха перед смертью. Несмотря на отсутствие видимых образов вроде туннелей или ярких вспышек света, ей довелось пережить ощущение полного внутреннего мира, сохранявшееся у нее несколько недель после возвращения сознания.

Ранее британец Гейб Пуаро утверждает, что видел Иисуса Христа, когда пребывал в 18-дневной коме, пишет Mirror. 20-летний юноша попал в больницу после падения со скейта. По его словам, это была «красивая картина».

