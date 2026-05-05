Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил ТАСС, что вернулся к работе, однако находится под постоянным наблюдением врачей. В середине апреля 90-летний маэстро был госпитализирован, ему сделали операцию.

Уже работаю, но я все время под наблюдением врачей, поэтому не могу много говорить, — сказал композитор.

Ранее Паулс сообщил, что его выписали из больницы и добавил, что чувствует себя нормально и уже находится дома. Однако перед этим композитор жаловался на плохое самочувствие после перенесенной операции. Он подтвердил, что в последнее время в его жизни было много поводов для переживаний, одно из которых — похороны сестры.

До этого появилась информация, что народный артист России Борис Щербаков отказывается от больших выступлений из-за плохого настроения. Его сын Василий Щербаков опроверг слухи о недомогании отца, вызванных проблемами с сердцем. Наследник добавил, что Щербаков-старший не жалуется на нехватку работы.

Также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что чувствует себя гораздо лучше. По ее словам, теперь ей даже удается выходить на свежий воздух. Причиной госпитализации заслуженного тренера СССР стали последствия ОРВИ.