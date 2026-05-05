День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 17:41

Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей

Раймонд Паулс Раймонд Паулс Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил ТАСС, что вернулся к работе, однако находится под постоянным наблюдением врачей. В середине апреля 90-летний маэстро был госпитализирован, ему сделали операцию.

Уже работаю, но я все время под наблюдением врачей, поэтому не могу много говорить, — сказал композитор.

Ранее Паулс сообщил, что его выписали из больницы и добавил, что чувствует себя нормально и уже находится дома. Однако перед этим композитор жаловался на плохое самочувствие после перенесенной операции. Он подтвердил, что в последнее время в его жизни было много поводов для переживаний, одно из которых — похороны сестры.

До этого появилась информация, что народный артист России Борис Щербаков отказывается от больших выступлений из-за плохого настроения. Его сын Василий Щербаков опроверг слухи о недомогании отца, вызванных проблемами с сердцем. Наследник добавил, что Щербаков-старший не жалуется на нехватку работы.

Также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что чувствует себя гораздо лучше. По ее словам, теперь ей даже удается выходить на свежий воздух. Причиной госпитализации заслуженного тренера СССР стали последствия ОРВИ.

Культура
Раймонд Паулс
госпитализации
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с «раздражающей» Китай установкой
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ударов со стороны Ирана
Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость в Европе
Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.