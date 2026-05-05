Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз

У Армении нет никакой реальной перспективы вступления в Евросоюз, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Грант Микаэлян. По его словам, это прекрасно понимают как в Брюсселе, так и в Ереване.

Армения не станет членом ЕС ни через 10, ни через 50 лет. И премьер Никол Пашинян это знает. Но не знают те люди, для которых организуются такие мероприятия, как саммит Европейского политического сообщества в Ереване, — отметил Микаэлян.

По его словам, Евросоюз обеспечивает безопасность и экономическое развитие большинству членов объединения, поэтому у других государств появляется иллюзия, что и им окажут поддержку. Однако это не значит, что ожидания претворятся в жизнь, подчеркнул собеседник.

Сам Евросоюз ничего не обещает, но у людей создается такое впечатление. И оно потом используется во внутриполитическом и внешнеполитическом маневрировании, — добавил политолог.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников выразил мнение, что Никол Пашинян давно вынашивал планы разрыва связей с Россией. В какой-то момент, по его словам, глава армянского правительства «перекрасился» и стал более лояльным к РФ, но все же вернулся к прежнему курсу.