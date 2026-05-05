Врач назвала главную ошибку современных пациентов

Пациенты стали слишком сильно доверять информации, публикуемой в интернете, заявила Pravda-nn.ru эндокринолог Ольга Демиденко. Врач подчеркнула, что многие сайты содержат недостоверную информацию, которая угрожает здоровью.

К сожалению, у нас немного сайтов с правдивой медицинской информацией, ориентированной на пациентов. Поэтому в интернете пациенты часто попадают на рекламные статьи, которые обещают с помощью сомнительных БАДов вылечить сахарный диабет, снизить уровень холестерина или похудеть раз и навсегда, не прилагая никаких усилий, — поделилась специалист.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.