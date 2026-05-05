На одном стебле 30 абрикосовых соцветий. Многолетник-фейерверк для королевского сада

Представьте, что в вашем саду расцвела роза с абрикосовым оттенком — это лилия «Эприкот Фадж». Этот уникальный азиатский гибрид удивляет необычной формой бутона, который напоминает полураскрывшуюся розу или изящный тюльпан с волнистыми лепестками.

Теплый абрикосово-лососевый оттенок цветков разбавлен темно-оранжевыми пыльниками, создавая эффектную цветовую композицию. Диаметр каждого цветка достигает 14–16 см, а на одном прочном стебле высотой 80–110 см формируется до 30 бутонов!

Цветение, длящееся с конца июня по июль, напоминает настоящий фейерверк нежности и изящества. Сорт отличается высокой зимостойкостью (выдерживает до -35 °C), устойчивостью к болезням и неприхотливостью в уходе. Лилии предпочитают солнечные места или легкую полутень с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Посадка луковиц производится весной или осенью на глубину 15–20 см, расстояние между растениями около 20 см. Этот многолетник станет настоящей жемчужиной вашего цветника, привлекая восхищенные взгляды соседей и гостей.

