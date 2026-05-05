День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:00

На одном стебле 30 абрикосовых соцветий. Многолетник-фейерверк для королевского сада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте, что в вашем саду расцвела роза с абрикосовым оттенком — это лилия «Эприкот Фадж». Этот уникальный азиатский гибрид удивляет необычной формой бутона, который напоминает полураскрывшуюся розу или изящный тюльпан с волнистыми лепестками.

Теплый абрикосово-лососевый оттенок цветков разбавлен темно-оранжевыми пыльниками, создавая эффектную цветовую композицию. Диаметр каждого цветка достигает 14–16 см, а на одном прочном стебле высотой 80–110 см формируется до 30 бутонов!

Цветение, длящееся с конца июня по июль, напоминает настоящий фейерверк нежности и изящества. Сорт отличается высокой зимостойкостью (выдерживает до -35 °C), устойчивостью к болезням и неприхотливостью в уходе. Лилии предпочитают солнечные места или легкую полутень с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Посадка луковиц производится весной или осенью на глубину 15–20 см, расстояние между растениями около 20 см. Этот многолетник станет настоящей жемчужиной вашего цветника, привлекая восхищенные взгляды соседей и гостей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите в мае — в июне сад в розовых шариках. Многолетник-нежность с шапкой до 20 см
Общество
Посадите в мае — в июне сад в розовых шариках. Многолетник-нежность с шапкой до 20 см
Васильки — это не простачки: нашла 3 сорта, которые поразят. Бордово-черный, двуцветный и махровый
Общество
Васильки — это не простачки: нашла 3 сорта, которые поразят. Бордово-черный, двуцветный и махровый
Весеннее деление многолетников: простые советы для пышного цветника
Семья и жизнь
Весеннее деление многолетников: простые советы для пышного цветника
Бросила семена в грунт в мае — в июне сад пылает вишневыми шапками. Садовый рубин с соцветиями до 40 см
Общество
Бросила семена в грунт в мае — в июне сад пылает вишневыми шапками. Садовый рубин с соцветиями до 40 см
Россиянам раскрыли, какие работы на даче могут заменить спортзал
Общество
Россиянам раскрыли, какие работы на даче могут заменить спортзал
цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.