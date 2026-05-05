05 мая 2026 в 08:45

Посадите в мае — в июне сад в розовых шариках. Многолетник-нежность с шапкой до 20 см

Фото: D-NEWS.ru
Хризантема «розовое облако» (Chrysanthemum multiflora) — это настоящий розовый фейерверк, который преображает осенний сад, когда большинство цветов уже увядает. Этот многолетник уникален тем, что его куст формируется в виде идеального шара без какой-либо обрезки или специальной формировки.

К лету побеги равномерно разрастаются во все стороны, а затем буквально за пару недель вся шапка превращается в сплошное цветущее облако из сотен нежно-розовых соцветий-корзинок. Высота взрослого растения компактная — всего 30–40 см, а диаметр шапки может достигать полуметра.

Лепестки очень нежные, воздушные, а мелкие цветки диаметром 3–4 см создают эффект пушистой розовой пены. Сорт предпочитает солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву, не выносит застоя воды. Хризантема мультифлора обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, что делает ее идеальным выбором для начинающих садоводов. Размножается черенкованием или делением куста весной. Посадка производится в мае-июне, когда минует угроза заморозков, а цветение радует с сентября до самых холодов. Это растение станет жемчужиной вашего цветника, палисадника или контейнерного сада.

Проверено редакцией
Васильки — это не простачки: нашла 3 сорта, которые поразят. Бордово-черный, двуцветный и махровый
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
