Посадите в мае — в июне сад в розовых шариках. Многолетник-нежность с шапкой до 20 см

Хризантема «розовое облако» (Chrysanthemum multiflora) — это настоящий розовый фейерверк, который преображает осенний сад, когда большинство цветов уже увядает. Этот многолетник уникален тем, что его куст формируется в виде идеального шара без какой-либо обрезки или специальной формировки.

К лету побеги равномерно разрастаются во все стороны, а затем буквально за пару недель вся шапка превращается в сплошное цветущее облако из сотен нежно-розовых соцветий-корзинок. Высота взрослого растения компактная — всего 30–40 см, а диаметр шапки может достигать полуметра.

Лепестки очень нежные, воздушные, а мелкие цветки диаметром 3–4 см создают эффект пушистой розовой пены. Сорт предпочитает солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву, не выносит застоя воды. Хризантема мультифлора обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, что делает ее идеальным выбором для начинающих садоводов. Размножается черенкованием или делением куста весной. Посадка производится в мае-июне, когда минует угроза заморозков, а цветение радует с сентября до самых холодов. Это растение станет жемчужиной вашего цветника, палисадника или контейнерного сада.

