05 мая 2026 в 16:29

В Совфеде заявили, что США не справятся в Иране без помощи России

Сенатор Джабаров: США не преодолеют конфликт на Ближнем Востоке без России

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
США не удастся преодолеть конфликт на Ближнем Востоке без привлечения к урегулированию России, обладающей прочными связями как с Ираном, так и со странами Персидского залива, заявил сенатор Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете». По его мнению, время для разрешения ситуации уже наступило.

Без участия России, имеющей хорошие отношения и с Ираном, и со странами Залива, войну на Ближнем Востоке преодолеть не удастся. Убежден в этом. А время для дипломатического разрешения ситуации на Ближнем Востоке, считаю, уже настало, — сказал политик.

Парламентарий убежден, что американцы не справятся с этим конфликтом в одиночку. Даже в случае полной блокады Ормузского пролива Иран, имея выход к Каспийскому морю, найдет альтернативные маршруты для поставок энергоносителей в Китай через Казахстан или Россию.

Джабаров подчеркнул, что иранский народ привык к лишениям и выдержит любое давление, в отличие от западных стран. Сенатор также считает, что у Израиля и США ресурсов для затяжного противостояния хватит «ненадолго».

Ранее сообщалось, что власти Израиля обсуждают с американской стороной возможность нанесения новых ударов по Ирану. Рассматривается проведение ограниченной кампании для усиления давления на Тегеран и получения уступок в переговорах.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

