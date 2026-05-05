Сажаю эти «живые духи» — и аромат из сада идет в дом: самые вкусно пахнущие растения без хлопот

Если хочется, чтобы сад работал не только «на картинку», но и на атмосферу, стоит делать ставку на аромат. Причем не на капризные розы, а на неприхотливые однолетники и простые растения, которые стабильно пахнут и не требуют сложного ухода. Правильный подбор — и вечером запах буквально «заходит» в дом с открытыми окнами.

Мирабилис («ночная красавица»). Главный «секретный игрок»: днем почти незаметен, а к вечеру раскрывается и начинает сильно пахнуть. Аромат сладкий, насыщенный, ощущается на расстоянии. Идеален для посадки у террасы или под окнами.

Маттиола двурогая (ночная фиалка). Еще один вечерний аромат. Цветки скромные, но запах — яркий, мягкий, с цветочно-медовой ноткой. Часто высевают прямо в грунт, растет быстро и без проблем.

Душистый табак. Дает тонкий, приятный аромат, особенно в сумерках. Есть сорта с белыми и светлыми цветками, которые дополнительно «светятся» вечером. Хорошо работает в групповых посадках.

Алиссум (лобулярия). Низкое растение с мелкими цветками, но сильным медовым запахом. Быстро разрастается, закрывает почву и создает ощущение «ароматного облака» у ног.

Резеда душистая. Не самая яркая внешне, зато одна из самых ароматных. Запах сложный, «парфюмерный», с теплыми нотами. Подходит тем, кто ценит именно аромат, а не внешний эффект.

Практический момент: лучше высаживать такие растения ближе к дому, вдоль дорожек или под окнами. Тогда аромат будет не «где-то в саду», а именно там, где вы его чувствуете каждый день.

Ольга Шмырева
