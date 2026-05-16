В июле он красный с бронзой, в августе — винный с пурпурным центром. Цветок-хамелеон для самых ярких клумб

Гайлардия «бургунди» — это многолетник, который заставляет забыть о привычных желтых ромашках и влюбляет в себя одним взглядом. Ее крупные корзинки диаметром 8–12 см окрашены в насыщенный винный оттенок, лишь по краю лепестков тронутый золотистой каймой.

Цветы смотрятся очень благородно и романтично. Куст вырастает от 30 до 80 см, стебли длинные, гибкие, с эффектными цветами на верхушках. Цветение обильное, с июня и до самых заморозков. Сорт абсолютно неприхотлив: любит солнечные места, засухоустойчив, растет на бедных, хорошо дренированных почвах, не выносит застоя воды. Зимостоек (зоны USDA 3–9, до −40°C), хотя молодые посадки в первый год лучше слегка мульчировать листьями на зиму.

Идеален для миксбордеров, срезки и природных садов. Это растение для тех, кто хочет получить максимум красоты при минимуме ухода — настоящий вечный огонь для самых ярких акцентов.

