16 мая 2026 в 13:18

Полыхающие гараж и автомобили едва не унесли жизни четырех человек

Четыре человека пострадали при пожаре в гараже в Дагестане

Фото: МЧС России
При пожаре в селе Ботаюрт Хасавюртовского района Дагестана пострадало четыре человека, из них двое детей, передает МЧС. По данным ведомства, загорелся гараж и два легковых автомобиля. Согласно предварительной информации, площадь пожара составила 66 квадратных метров.

Прибывшие на место огнеборцы ПЧ-60 оперативно ликвидировали пожар. Огнем было охвачено 66 квадратных метров. В результате пожара, к сожалению, пострадали четыре человека, из них двое детей. Все пострадавшие с различными степенями ожогов доставлены в ЦГБ г. Хасавюрта, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции в Пятигорске, по предварительным данным, составила порядка 1 тыс. квадратных метров. На месте работали восемь единиц пожарной техники, а также более 50 сотрудников МЧС.

До этого сообщалось о пожаре на территории производственной площадки в Набережных Челнах. Его площадь составила более 6 тыс. квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 70 пожарных и 23 единицы спецтехники.

