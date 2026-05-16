Вдова отдала мошенникам наследство от мужа на сумму более 160 млн рублей В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 160 млн рублей

Пенсионерка в Санкт-Петербурге отдала мошенникам денежные средства и золотые слитки весом 8,8 кг, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, общая сумма ущерба превысила 160 млн рублей.

Неизвестные под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и 8,8 кг золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила 162 950 000 рублей, — сказано в сообщении.

Потерпевшая обратилась в полицию 15 мая. По ее словам, мошенники звонили ей в течение апреля. Через несколько часов после обращения пенсионерки был задержан 34-летний курьер мошенников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, казначейства или других госорганов.