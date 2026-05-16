Бойцы ВСУ погибли, пытаясь повторить легендарную операцию ВС России

Украинские военные предприняли попытку повторить знаменитую операцию российских сил «Поток», позволившую бойцам ВС РФ скрытно зайти в тыл противника через подземные коммуникации, однако потерпели сокрушительную неудачу, сообщает Telegram-канал SHOT. Все закончилось гибелью личного состава.

По информации источника, в течение нескольких ночей диверсионную группу ВСУ тайно подвозили к месту работ под Купянском, где они должны были вырыть глубокий тоннель для обхода российских позиций. Однако пробить удалось лишь пять метров хода, после чего вся конструкция рухнула на глубине пяти-шести метров. На месте провала остались лишь останки засыпанных землей украинских бойцов.

Операцию «Поток» провели в марте 2025 года. Российские солдаты внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ. Это привело к началу освобождения города и практически всей части Курской области, захваченной украинскими силами.

Ранее командир штурмового взвода группы Аида с позывным Бокс рассказал, что участники операции передвигались под землей с грузом около 50 кг на каждого бойца. По его словам, бойцам пришлось преодолеть более 15 км в крайне стесненных условиях.