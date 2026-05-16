Известная велоспортсменка умерла от рака

Чемпионка Бельгии по велоспорту Михильсен умерла от рака в 19 лет

Йильке Михильсен Йильке Михильсен Фото: Социальные сети
В возрасте 19 лет скончалась чемпионка Бельгии по велоспорту среди юниоров Йильке Михильсен. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием, сообщили родные спортсменки в ее соцсетях.

Михильсен несколько лет страдала от саркомы Юинга — злокачественной опухоли, поражающей кости или прилегающие мягкие ткани. В мае этого года спортсменка публично объявила, что решила прекратить курс химиотерапии. Она пояснила, что изнуряющее лечение лекарствами перестало давать положительный эффект, а ее организм полностью истощен.

За свою недолгую спортивную карьеру Михильсен добилась значительных успехов на национальном уровне, многократно завоевывая золотые медали на главных внутренних соревнованиях не только среди юниоров, но и в молодежных возрастных категориях. В 2022 году она стала чемпионкой Бельгии среди юниоров в шоссейных гонках, а также одерживала победы в многоборье.

Ранее скончался серебряный призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев. Ему было 70 лет. В Федерации гребного спорта высоко оценили вклад Дулеева в развитие отрасли.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

