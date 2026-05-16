Турецкий певец получил срок за посты про Израиль

Турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам тюрьмы по делу, связанному с его публикациями о действиях Израиля в секторе Газа, передает Yeni Akit. Известно, что после начала военной операции Анкара прекратила дипломатические отношения с Иерусалимом, сохранив контакты только по линии спецслужб.

Как пишет газета, поводом для возбуждения дела стала жалоба Фонда главного раввина Турции. По данным издания, Ипек публиковал сообщения об ударах и гибели людей в палестинском анклаве.

До этого стало известно, что турецкие прокуроры потребовали для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда высокопоставленных израильских чиновников тюремного заключения на сроки до 4596 лет. Помимо Нетаньяху, в списке обвиняемых фигурируют министр обороны Исраэль Кац, экс-глава ведомства Йоав Галлант, министр по делам наследия Амихай Элияху.

США сообщили Израилю о недопустимости возобновления боевых действий в секторе Газа на фоне сложностей с реализацией мирного плана. В Вашингтоне считают новый этап военной операции контрпродуктивным способом урегулирования конфликта.