День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 13:03

Турецкий певец получил срок за посты про Израиль

Турецкому певцу Яшару Ипеку дали три года за посты о действиях Израиля в Газе

Яшар Ипек Яшар Ипек Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам тюрьмы по делу, связанному с его публикациями о действиях Израиля в секторе Газа, передает Yeni Akit. Известно, что после начала военной операции Анкара прекратила дипломатические отношения с Иерусалимом, сохранив контакты только по линии спецслужб.

Решение по делу Яшара Ипека было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула, — сообщает источник.

Как пишет газета, поводом для возбуждения дела стала жалоба Фонда главного раввина Турции. По данным издания, Ипек публиковал сообщения об ударах и гибели людей в палестинском анклаве.

До этого стало известно, что турецкие прокуроры потребовали для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда высокопоставленных израильских чиновников тюремного заключения на сроки до 4596 лет. Помимо Нетаньяху, в списке обвиняемых фигурируют министр обороны Исраэль Кац, экс-глава ведомства Йоав Галлант, министр по делам наследия Амихай Элияху.

США сообщили Израилю о недопустимости возобновления боевых действий в секторе Газа на фоне сложностей с реализацией мирного плана. В Вашингтоне считают новый этап военной операции контрпродуктивным способом урегулирования конфликта.

Мир
Турция
Израиль
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ погибли, пытаясь повторить легендарную операцию ВС России
В Карабахе к 2035 году планируют восстановить 200 населенных пунктов
Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске
Осколки дрона рухнули во двор частного дома в Славянске-на-Кубани
Названа причина взрыва Пятигорске
«На город Изюм»: военкор раскрыл значение освобождения Боровой
Легковушка вылетела на пути перед поездом в российском регионе
«Хочу всех успокоить»: мэр Пятигорска вышел на связь после взрыва в городе
Полыхающий гараж едва не унес жизни четверых человек
Взрыв прогремел на автозаправке в российском городе
Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в Сети
Известная велоспортсменка умерла от рака
Турецкий певец получил срок за посты про Израиль
ВСУ пытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА
Таракан поселился в студенте из Таджикистана
ВСУ атакуют Москву 16 мая: сколько сбили БПЛА, что с аэропортами
Студент-пожарный получил почти 10 лет тюрьмы за «смачный поцелуй»
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
Суд арестовал у россиянки элитного мерина после нападения на подростка
Министр энергетики ОАЭ объяснил мотивы выхода из ОПЕК
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.