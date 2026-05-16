Премьер Эстонии сравнил НАТО со швейцарскими часами

Премьер Эстонии Михал сравнил НАТО со швейцарскими часами

Кристен Михал Кристен Михал Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
НАТО, подобно дорогим швейцарским часам, функционирует безотказно, и это видно каждый день в море и в небе над странами Балтии, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в ходе выступления на международной конференции имени Леннарта Мери в Таллине. Он указал на необходимость сохранения сильного и адаптивного Североатлантического альянса, передает телерадиокомпания ERR

Ранее СМИ писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен на будущей неделе оказать прямое давление на крупнейшие оборонные компании Европы, чтобы убедить их резко нарастить инвестиции и объемы выпуска вооружений. Этот шаг призван продемонстрировать решимость союзников президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

До этого Рютте заявил, что ни европейская, ни американская военная промышленность не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона. По его словам, оружейные заводы Альянса, несмотря на свою безусловную эффективность, выдают слишком мало готовой продукции. Он назвал это «общей проблемой» для обеих сторон Атлантики.

Европа
Кристен Михал
Эстония
НАТО
