В Испании раскрыли, какой сигнал послал Китай перед визитом Путина

В Испании раскрыли, какой сигнал послал Китай перед визитом Путина El Mundo: визит Путина в Китай подтверждает долгосрочный альянс России и КНР

Визит президента России Владимира Путина в Китай подтверждает долгосрочный стратегический альянс Москвы и Пекина, который остается центральным столпом китайской внешней политики, пишет испанская газета El Mundo. Поездка российского лидера состоится практически сразу после визита в КНР американского президента Дональда Трампа.

Издание отмечает, что встреча главы Белого дома с председателем КНР Си Цзиньпином была попыткой стабилизировать двусторонние отношения, которые остаются крайне важными для экономик обеих стран. Однако приезд Путина говорит совсем о другом: несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный союз с Москвой остается для Пекина очевидным приоритетом, говорится в публикации.

Также источник указал, что пока коллективный Запад вводит новые санкции против России, Китай наращивает закупки у нее нефти и газа. Помимо этого, страна увеличивает двустороннюю торговлю и предлагает финансовые и технологические пути для сотрудничества.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с председателем КНР ключевые вопросы двусторонних отношений.