Жителю Петербурга пришлось выплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки

В Санкт-Петербурге местному жителю пришлось выплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки на прохожую, сообщает Мойка 78. Инцидент случился около подъезда жилого дома.

После случившегося мужчина извинился перед пострадавшей. На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью с укушенной раной левого предплечья. В ходе опроса полицейскими местный житель рассказал, что его собака напала женщину, когда он доставал ключи.

Хозяин животного не явился на заседание. Суд постановил, что мужчина не обеспечил безопасность во время прогулки с питомцем, и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области трехлетняя девочка, сбежавшая из детского сада, стала жертвой нападения бродячих собак. По факту ненадлежащего присмотра за ребенком возбуждено уголовное дело.