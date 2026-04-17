Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 14:02

Жителю Петербурга пришлось выплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге местному жителю пришлось выплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки на прохожую, сообщает Мойка 78. Инцидент случился около подъезда жилого дома.

После случившегося мужчина извинился перед пострадавшей. На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью с укушенной раной левого предплечья. В ходе опроса полицейскими местный житель рассказал, что его собака напала женщину, когда он доставал ключи.

Хозяин животного не явился на заседание. Суд постановил, что мужчина не обеспечил безопасность во время прогулки с питомцем, и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области трехлетняя девочка, сбежавшая из детского сада, стала жертвой нападения бродячих собак. По факту ненадлежащего присмотра за ребенком возбуждено уголовное дело.

Регионы
Санкт-Петербург
собаки
домашние животные
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.