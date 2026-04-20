В МИД России указали на давление, которое оказывают США на Кубу Замглавы МИД РФ Иванов: США оказывают серьезное давление на Кубу и Никарагуа

США оказывают серьезное давление на Кубу и запугивают Никарагуа, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. По его словам, которые передает ТАСС, Соединенные Штаты также давят на другие страны Западного полушария, осмелившиеся иметь собственные взгляды на выбор модели развития и внешних партнеров.

США в духе обновленной неоколониальной доктрины Монро оказывают серьезное давление на Кубу, запугивают Никарагуа, другие страны Западного полушария, осмелившиеся иметь собственные взгляды на выбор модели развития и внешних партнеров, — сказал замминистра.

Дипломат добавил, что главной угрозой для международного мира и безопасности выступает курс западных государств на сдерживание России, Китая и ряда других стран. По его словам, речь идет о тех государствах, которые выступают центрами зарождающегося многополярного мира.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова быстро и адекватно реагировать на шаги НАТО в Арктическом регионе. Он отметил, что у государства имеется достаточный потенциал для этого.