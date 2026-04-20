Троих мужчин без воинского учета обнаружили на стройке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ходе рейда на стройке обнаружили троих мужчин, которые получили гражданство РФ и не встали на воинский учет, пишет «НТА-Приволжье» со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Нижегородскому гарнизону. Мероприятие провели сотрудники военного комиссариата и правоохранительных органов.

Всего в ходе рейда проверили свыше 34 человек. В результате троих из них передали сотрудникам военного комиссариата для последующей постановки на воинский учет. Остальных работников направили в отдел по вопросам миграции для проверки законности их нахождения на территории России. По итогам проверки составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сотрудник Военного следственного управления СК России по Москве Олег Власов заявил, что в хостеле на юге столицы, в районе Коммунарка, где проживали более 3,5 тыс. мигрантов, прошли проверки с участием военных следователей, полицейских и Росгвардии. По его словам, в результате были обнаружены нарушения, касающиеся воинского учета.