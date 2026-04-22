Назван способ защитить регионы России от атак дронов ВСУ

Размещение систем противовоздушной обороны в буферной зоне защитит Россию от атак украинских дронов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Вооруженные силы РФ приступят к выполнению этой задачи в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Да, [ВС РФ будут расширять буферную зону под Сумами и Харьковом]. Мы видим, как работают украинские беспилотники по территории России. И, конечно, нужно что-то делать, чтобы буферная зона была шире. В ней мы могли бы спокойно разместить системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, чтобы перехватывать те дроны, которые летят в сторону РФ. Кстати, с такой же целью одновременно идет движение российских войск в Днепропетровской области, — прокомментировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Сызрань с помощью дальнобойных беспилотников «Лютый», предположительно стартовавших из Харьковской области. Удар одного из таких БПЛА вызвал частичное обрушение части жилого дома.