Стало известно, какой тип беспилотника атаковал жилой дом в Сызрани SHOT: Сызрань была атакована украинскими БПЛА «Лютый» из Харьковской области

ВСУ использовали для атаки на Сызрань дальнобойные беспилотники «Лютый», запущенные с территории Харьковской области, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате удара одного из таких дронов произошло частичное обрушение подъезда жилого дома, что привело к ранению 11 человек, включая двоих детей.

На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов, так как под обломками конструкций все еще могут находиться люди. Согласно информации канала, в регионе сохраняется высокая степень опасности, поскольку новые группы украинских БПЛА продолжают движение в сторону города.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.

Позже стало известно, что при обрушении подъезда пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Как сообщили в МЧС России, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. На месте происшествия продолжают работу спасатели.