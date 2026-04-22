Свищев раскрыл свои задачи на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил в интервью NEWS.ru, что на должности главы Ассоциации лыжных видов спорта будет заниматься организационными вопросами, международными отношениями, популяризацией и региональной политикой. Он отметил, что главной задачей является полноценное и полноправное восстановление российских спортсменов в мире.

В новой должности моя задача — выстроить и координировать всю систему работы Ассоциации. Это организационные вопросы, международные отношения, популяризация и региональная политика. И, конечно же, полноценное и полноправное восстановление российский спортсменов на международной арене. Если говорить практическим языком — это работа с регионами, встречи с губернаторами, открытие школ, развитие инфраструктуры, создание новых ставок для тренеров. Плюс формирование бюджета, выстраивание единой стратегии и понятного PR-направления, — сказал Свищев.

