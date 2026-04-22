22 апреля 2026 в 12:46

Свищев раскрыл свои задачи на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил в интервью NEWS.ru, что на должности главы Ассоциации лыжных видов спорта будет заниматься организационными вопросами, международными отношениями, популяризацией и региональной политикой. Он отметил, что главной задачей является полноценное и полноправное восстановление российских спортсменов в мире.

В новой должности моя задача — выстроить и координировать всю систему работы Ассоциации. Это организационные вопросы, международные отношения, популяризация и региональная политика. И, конечно же, полноценное и полноправное восстановление российский спортсменов на международной арене. Если говорить практическим языком — это работа с регионами, встречи с губернаторами, открытие школ, развитие инфраструктуры, создание новых ставок для тренеров. Плюс формирование бюджета, выстраивание единой стратегии и понятного PR-направления, — сказал Свищев.

Ранее Свищев заявил, что в РПЛ следует ввести потолок зарплат. Он отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

