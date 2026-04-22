Теневой рынок кибератак неожиданно рухнул

Кибератаки стали стоить дешевле, а хакеры предлагают бизнесменам подписку на взлом и регулярные атаки на ресурсы конкурентов, сообщает Baza. По информации авторов, за годы развития черный IT-рынок превратился в маркетплейс с незаконными услугами со своей конкуренцией.

В Baza отметили, что теперь у хакеров можно приобрести необходимые услуги или заказать «пакет» в соответствии с сервисной моделью предпринимательства. При этом ущерб от атак стал превышать затраты на их организацию, уточнили на канале.

Ранее специалисты обнаружили в Chrome Web Store более 100 вредоносных расширений, которые использовались для кражи пользовательских данных, перехвата сеансов и скрытого доступа к браузерам. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России сообщили, что часть расширений маскировалась под легитимные сервисы, включая клиенты мессенджеров, переводчики и игровые приложения.

Также хакеры взломали криптобиржу Grinex и похитили более 1 млрд рублей у российских пользователей. На канале площадки сообщили, что кибератака могла пройти с привлечением зарубежных спецслужб.